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«كاف» يكشف المواعيد النهائية لبطوتى دورى الأبطال والكونفدرالية

الخميس 11/يناير/2018 - 10:50 ص
شعار كاف
شعار كاف
محمد غبن
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» مواعيد مباريات النسخة المقبلة لبطولتى دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، بعد حالة من الجدل أصابت الجميع خلال الأشهر الماضية.

واستقر المكتب التنفيذى للكاف خلال اجتماعه فى المغرب على هامش بطولة أمم أفريقيا للمحليين، على وجود قرعة خاصة لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية (علي غرار دوري أبطال أوروبا واليوروبا ليج).

وانتهى الأمر إلى أن يكون هناك نسخة انتقالية  تنطلقة فى ديسمبر 2018 وتستمر حتى مايو 2019، وذلك بسبب استمرار النسخة الحالية حتى أواخر نوفمبر، علي أن تنطلق البطولات القادمة بشكل دورى في موعدها الطبيعي من سبتمبر 2019 إلى مايو من عام 2020، على عكس النظام السابق الذى كان يبدأ فى مارس وينتهى فى نوفمبر.

 

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